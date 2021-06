Policoro, Città sempre più aperta alle pari opportunità! Ecco l’ultima novità

Policoro (MT) sempre più a portata di tutti!

È con grande orgoglio che l’Amministrazione Comunale annuncia l’arrivo delle mappe tattili della città in favore delle persone con disabilità visiva:

“Si tratta della rappresentazione in rilievo della cartina di Policoro, studiata per favorire l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi a chiunque, in particolare a persone non vedenti ed ipovedenti.

Un altro tassello importante per il riconoscimento della Bandiera Lilla.

Un ulteriore passo verso una Città sempre più aperta alle pari opportunità.

Un nuovo modello turistico sempre più accessibile ed accogliente”.

Ecco le foto.

