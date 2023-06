Matera, fuochi pirotecnici: anche la festa di Sant’Eustachio avrà il suo iconico finale! Ecco le ultime notizie

Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, dott. Bruno Caiella, unitamente al delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, esprimono:

“viva soddisfazione per l’accoglimento della richiesta di autorizzazione, inerente lo svolgimento del tradizionale spettacolo pirotecnico, pervenuto dall’ente dipartimentale regionale.

Lo spettacolo, affidato alla Pirotecnica Colangelo Fireworks di Avigliano, come riportato nel programma dei festeggiamenti, avrà luogo la sera del due luglio p.v. a conclusione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, in Contrada Murgia Timone, alle ore 23.55.

Il lungo lavoro svolto nelle scorse settimane e negli ultimi giorni, culminato con il tavolo tecnico tenutosi Mercoledì 28 u.s., ha permesso al Dipartimento Ambiente Territorio ed Energia di valutare accuratamente l’istanza presentata e di esprimersi favorevolmente verso la richiesta presentata.

Il nostro primo ringraziamento va al Governatore della Regione Basilicata, Vito Bardi e all’Assessore Regionale Cosimo Latronico, perché hanno perorato la richiesta proveniente da quest’Associazione ed hanno sempre manifestato vicinanza ed espresso pareri concilianti nei confronti del nostro operato.

Un sentito ringraziamento lo porgiamo anche al Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ai Consiglieri regionali, al Dirigente del dipartimento preposto, ai responsabili, ai tecnici e tutti coloro che costantemente, in queste settimane, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno verso il nostro sodalizio e che si sono prodigati con fattiva collaborazione e assoluta riservatezza affinché si potesse raggiungere il risultato sperato.

La Festa della Bruna, nei giorni del 2 e 9 luglio p.v., e la festa di Sant’Eustachio il prossimo 20 settembre, avranno quindi il loro iconico finale, nel prezioso scenario che affaccia sui Sassi, nel rispetto delle norme e delle leggi che interessano il Parco Regionale della Murgia Materana.

Un sincero augurio, infine, desideriamo porgerlo ai devoti materani e alla Città di Matera, perché tutti possano vivere in sicurezza, con gioia e letizia, il prossimo due luglio, nel rispetto reciproco, delle prescrizioni e della tradizione.

Evviva Maria, Evviva Matera!”.a

