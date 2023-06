Matera: i fuochi pirotecnici della festa della Bruna, come da tradizione, torneranno a Murgia Timone! Ecco le parole del Sindaco

I fuochi pirotecnici della festa della Bruna torneranno a Murgia Timone, come da tradizione.

Nel primo pomeriggio, gli uffici regionali del dipartimento Ambiente e territorio, dopo un’attenta istruttoria, hanno dato parere favorevole di Valutazione di incidenza ambientale (VIncA), ritenendo di poter tutelare con questa scelta l’ambiente, le tradizioni religiose e culturali della comunità materana.

Il sindaco Domenico Bennardi, esprime viva soddisfazione per il lavoro di sinergia e collaborazione con il Comitato festa, ringraziando gli uffici regionali e l’assessore Cosimo Latronico per l’attenzione alla proposta, inoltrata oltre due mesi fa e poi via via rimodulata.

Commenta Bennardi:

“Spero che il lavoro fatto quest’anno per la deroga ottenuta possa servire come utile esperienza per le prossime edizioni della festa, affinché si decida rapidamente e per tempo, mettendo tutti nelle condizioni di lavorare al meglio.

Il nostro obiettivo è sempre quello di tutelare il territorio e la tradizione. Spero che lo stesso percorso virtuoso si possa seguire per la VIncA di Cava del sole, in vista dell’ormai imminente stagione concertistica”.a

