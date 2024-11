Matera: finalmente la statua dei Bersaglieri sarà posizionata in area più consona e più visibile. I dettagli

“Finalmente la statua dei Bersaglieri sarà posizionata in area più consona e più visibile, nella bella via pedonale di Via Don Minzoni, in questa area verde comunale che ora sarà denominata ‘Il giardino del Bersagliere'”.

Così l’ex Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che aggiunge:

“Una bella sinergia anche in questo caso tra Comune e l’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione “M. Binetti” di Matera che a marzo chiedeva il trasferimento della statua ubicata in via Nazionale.

L’11 aprile 2024 la giunta comunale ha così approvato il trasferimento della statua, la sua donazione al Comune e l’intitolazione dell’area verde in “Giardino del Bersagliere”.

Un segnale di vicinanza e riconoscenza verso il corpo militare dei “Fanti Piumati”, generosi e altruisti, hanno sempre meritato la stima e la simpatia della gente. Ammirati per il proprio valore durante le guerre del secolo scorso, ma anche in ambito sociale il corpo dei Bersaglieri si è sempre contraddistinto nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali e da eventi straordinari ed emergenziali.

Grazie Bersaglieri per la bella collaborazione, vi avevo promesso questa posizione più dignitosa e siamo riusciti a portare a termine anche quest’altro piccolo ma importante impegno”.