Il Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, denuncia:

“L’ennesimo scempio consumato in passato dove ogni volta che si va ad intervenire troviamo tombini coperti da 15 cm di cemento e/o canali di scolo delle acque bianche tranciati da vecchi lavori di rifacimento asfalto o come in questo caso (e capita molto spesso) dai lavori delle linee del ‘gas’.

SITUAZIONE RIPRISTINATA!”.

Ecco le foto.

