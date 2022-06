Matera: encomi per questi Carabinieri che si sono distinti nell’attività svolta! I dettagli

In occasione delle Celebrazioni del 208° Anniversario della Fondazione dell’Arma sono stati assegnati riconoscimenti a quei Carabinieri che si sono distinti nell’attività svolta.

Ecco nei dettagli:

Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata concesso a:

Maggiore Giovanni GIACOMOBELLO, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Matera, Luogotenente Carica Speciale Domenico COLONNA, Comandante della Stazione Carabinieri di Ferrandina, Luogotenente Giuseppe FEDELE, Comandante della Stazione Carabinieri di Grassano e Brigadiere Domenico SANTORO, addetto alla Stazione Carabinieri di Garaguso, con la seguente motivazione:

Comandante di nucleo operativo e radiomobile di compagnia, comandanti e addetto a stazione carabinieri, evidenziando elevata professionalità e notevole acume investigativo partecipavano ad articolata attività di indagine che consentiva di individuare due sodalizi criminali e trarre in arresto, in esecuzione di due provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità giudiziarie di Potenza e Bari, 29 persone mentre altri 21 soggetti venivano sottoposti a fermo di indiziato di delitto, responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrofe nonché di usura a carico di due degli arrestati.

Le risultanze investigative, riprese con ampio risalto dagli organi di stampa, riscuotevano il pubblico e unanime plauso, esaltando il prestigio e l’immagine dell’istituzione.

Irsina, Gravina in Puglia, Matera, Bari e comuni limitrofi, giugno 2016/dicembre 2020.

Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri Calabria concesso al:

Capitano Roberto RAMPINO, Comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro, con la seguente motivazione:

Comandante di nucleo investigativo di comando provinciale caratterizzato dalla invasiva presenza della criminalità organizzata, evidenziando elevata professionalità, non comune dedizione e spiccato acume investigativo, dirigeva, partecipandovi personalmente, articolata e prolungata attività d’indagine nei confronti di agguerrita consorteria di ‘ndrangheta, che nel complesso permetteva di eseguire 18 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione e altri gravi reati.

L’operazione consentiva di eseguire ulteriori provvedimenti coercitivi per altri 8 indagati, tra i quali figurano amministratori pubblici di un comune facente parte del territorio della costa egemone, responsabile di gravi reati contro la persona e la pubblica amministrazione.

Provincia di Crotone e territorio nazionale, aprile 2018/agosto 2021

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata concesso a:

Appuntato Scelto Qualifica Speciale Nicola FACILLA, addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pisticci, con la seguente motivazione:

Addetto ad aliquota radiomobile di compagnia distaccata, libero dal servizio, evidenziando determinazione ed elevato senso del dovere, non esitava, unitamente ad altro militare, a prestare soccorso ad una signora con due bambini che, a causa dell’improvviso increspamento del mare, non riuscivano e raggiungere la riva, scongiurando, in tal senso, ben più gravi conseguenze.

L’intervento, ripreso con ampio risalto dagli organi di stampa, riscuoteva il pubblico e unanime plauso, esaltando il prestigio e l’immagine dell’istituzione.

Marina di Ginosa (Taranto), 5 agosto 2021

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Veneto concesso a:

Appuntato Scelto Tommaso FIORENTINO, addetto alla Stazione Carabinieri di Grottole, con la seguente motivazione:

Addetto a tenenza, evidenziando ferma determinazione, generoso altruismo e esemplare dovere, non esitava, insieme a commilitone, a introdursi in un appartamento interessato da un incendio e invaso da una densa coltre di fumo, riuscendo a trasportare all’esterno il proprietario scongiurando tragiche conseguenze.

Montecchio Maggiore (Vicenza), 24 febbraio 2019

Elogio del Comandante della Regione Carabinieri Forestale Basilicata, concesso a:

Brigadiere Capo Qualifica Speciale Francesco TRIVIGNO, addetto alla Stazione Carabinieri Forestale di Accettura, con la seguente motivazione:

per l’applicazione e l’impegno professionale dimostrati in occasione dello svolgimento di un’attività d’indagine di polizia giudiziaria volta ad individuare gli autori di reiterati tagli di piante di essenze quercine e furti di legna effettuati in aree boscate di notevole pregio.

Provincia di Matera 10 novembre 2015

