Nel materano un’altra giovane vita spezzata: “ti vediamo ancora qui con il tuo bellissimo sorriso Pierangelo”

La comunità di Irsina in questi momenti sta vivendo con immenso dolore la scomparsa del giovanissimo Pierangelo.

La notizia è arrivata Domenica scorsa in modo inaspettato ed ha sconvolto tutti.

Pierangelo ha perso la vita in un brutto incidente sulla Bradanica, al bivio per la statale 96 bis direzione Potenza, nei pressi di Irsina.

Stavano andando ad una festa in piscina lui e altri 4 amici e amiche quando l’auto all’interno della quale viaggiavano è finita in un dirupo.

Non c’è stato niente da fare per il giovane Pierangelo deceduto sul colpo.

Gli altri feriti sono stati trasferiti al San Carlo di Potenza e al Madonna delle Grazie.

Così scrive il sindaco di Irsina, Nicola Morea:

“Una giornata tristissima.

Una giovane vita spezzata, tanti sogni infranti.

Un dolore infinito per la famiglia, per gli amici, per tutta Irsina che prega per Pierangelo e per i quattro amici ricoverati in ospedale.

Ciao Pierangelo”.

Queste le parole in suo ricordo di A.S.D. Irsina Calcio:

“La tragica morte di un ragazzo, di un nostro figlio, lascia inebetiti, increduli.

Il primo pensiero è per lui, per l’interruzione del suo progetto di vita.

La morte di un giovane colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita.

Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti.

Ciao Pierangelo, il tuo sorriso sarà sempre impresso nei nostri cuori…UNO DI NOI PER SEMPRE”.

Ecco i commenti a caldo di alcuni amici e conoscenti:

“Un’anima pura che si innalzava verso il cielo ogni volta che si faceva il pizzicanto’.

Ti abbiamo visto crescere da bambino vivace a ragazzo pieno di sogni.

Una tragedia indescrivibile la tua giovane vita spezzata.

Un dolore straziante quello della tua famiglia a cui tutti noi ci stringiamo forte.

Una comunità che negli ultimi anni sta piangendo tante, troppe giovani vite.

Non ci sono parole…preghiamo per gli altri ragazzi coinvolti nel bruttissimo incidente e ti vedo qui con il tuo bellissimo sorriso Pierangelo”.

Ed ancora:

“La nostra città è stata travolta ancora da una tragedia.

A mente lucida, ho rivissuto tutte le fasi dei soccorsi di ieri, subito dopo l’incidente.

Speravamo in un miracolo ma un figlio di Irsina, giovanissimo, ha lasciato la vita terrena.

Personalmente ho un ricordo bellissimo di Pierangelo e la Passio Christi è stata una manifestazione in cui ci siamo emozionati e divertiti tutti assieme.

Al ritorno da Corleto Perticara, in autobus, tra imitazioni e battute, è venuta fuori tutta la sua simpatia.

Un ragazzo pieno di gioia di vivere, un riferimento per gli amici, sempre disponibile ad aiutare tutti.

Che la terra ti sia lieve Pierangelo…la comunità resti unita in preghiera per Pierangelo e gli altri quattro ragazzi di Irsina, rimasti feriti”.

Non resta che stringerci attorno all’immenso dolore dei familiari.a

