Matera: domani Santa Messa a conclusione dei festeggiamenti e processione con Maria SS. della Bruna. I dettagli

L’associazione Maria SS. della Bruna comunica che Lunedì 8 Luglio la Santa Messa a conclusione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, sarà celebrata alle 8:30 nella Basilica Cattedrale e non alle 9:00, come invece segnalato nel programma.

Seguirà il trasferimento, in forma processionale, della sacra immagine della Madonna della Bruna presso la chiesa di San Francesco d’Assisi.

Evviva Maria”.