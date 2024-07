Matera: alla Cripta del Peccato Originale tornano le “Spasseggiate fantasiologiche” condotte da Carrese. Gli appuntamenti in programma

Per il terzo anno consecutivo, tornano le straordinarie “Spasseggiate fantasiologiche” ideate e condotte dal fantasiologo Massimo Gerardo Carrese.

Non perdetevi queste tre date: 10 Luglio, 9 Agosto e 28 Agosto.

Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo di professione, studioso di fantasiologia da ventitré anni e autore del recente “Il grande libro della fantasia” edito da il Saggiatore (in cui sono citate le “spasseggiate” materane e la stessa Cripta), vi accompagnerà in un’affascinante percorso a piedi di circa 800 metri, dalla biglietteria di Casal Dragone fin dentro la suggestiva Cripta del Peccato Originale, situata in contrada Pietrapenta.

La “spasseggiata” intreccia gli originali giochi site-specific di tipo linguistico, numerico, artistico, gestuale ideati dallo studioso e le sue considerazioni tecnico-scientifiche sulla fantasia, l’immaginazione e la creatività per osservare da una prospettiva inedita la Cripta del Peccato Originale e il territorio circostante. Un’esperienza interdisciplinare educativa, gioiosa e stimolante.

La “spasseggiata fantasiologica”, che dura 1h e 45m, è aperta a un massimo di 25 persone (età minima 10 anni) ed è un’occasione unica per esplorare in maniera inedita la Cripta e i suoi dintorni.

L’evento è organizzato in collaborazione con La Cripta del Peccato Originale, Fondazione Zétema, Cooperativa Synchronos, con il Patrocinio del Comune di Matera, Matera Welcome.

L’appuntamento del 10 Luglio inizia alle ore 19:00.

Per informazioni e prenotazioni: info@synchronos.org o chiamate il 3203345323.

Ecco la locandina degli appuntamenti.