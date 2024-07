Bonus colf e badanti: ecco come funziona lo sconto da 300 euro mensili

L’aumento della domanda e la presunta riduzione dell’offerta spingerebbe il Governo ad offrire nuovi bonus per colf e badanti così da incentivare l’assunzione di queste figure professionali.

Come spiega ilsussidiario “la misura si appoggia su una solida base economica dal valore di 137 milioni di euro, recuperati dal programma ‘Giovani, donne e lavoro 2021-2027’, e sarà erogato dalla CassaColf (l’ente previdenziale che tutela i lavoratori domestici): ad ognuno dei beneficiari del bonus spetteranno un massimo di 3.600 euro all’anno, ovvero 12 mensilità di stipendio della colf pari a 300 euro, ovviamente in base alle proprie esigenze.

Come spesso accade il bonus ha dei paletti importanti, e particolarmente stringenti, da rispettare affinché la richiesta venga accolta: nello specifico sarà necessaria l’assunzione a tempo indeterminato della colf o dei badanti; il datore di lavoro, da intendere come l’anziano o il disabile che beneficia delle cure, dovrà essere dichiarato da un medico completamente ‘non autosufficiente‘ e dovrà aver versato per almeno un anno i contributi alla CassaColf.

Importante anche il vincolo economico che regola il bonus colf, perché l’ISEE familiare dovrà essere pari o inferiore ai 6mila euro: proprio per questo ultimo aspetto si teme che la platea di beneficiari sarà limitata a poche migliaia di famiglie.

Fermo restando che l’assistito deve avere meno di 80 anni compiuti, per fare domanda non si dovrà far altro che presentare a CassaColf, sul sito o, preferibilmente, di persona in ufficio l’apposito form, allegando anche un Questionario compilato dal proprio medico e la relazione sull’invalidità dell’assistito, inclusa tutta la sua documentazione sanitaria”.

La misura scade nel dicembre del 2025 o fino a esaurimento fondi.

Per il 2024 sono stati stanziati 10 milioni di euro che diventeranno 39,9 milioni per il 2025.

Il bonus può essere percepito per massimo 24 mesi.