La Cgil – Cisl – Uil e le categorie Fp Cgil – Cisl Fp – Uil F.P.L. di Matera, per il 15 maggio 2021, alle ore 9:00, davanti alla Struttura del Centro di Igiene Mentale di Matera sita in Via Gramsci, hanno organizzato un SIT – IN e CONFERENZA STAMPA per protestare contro il degrado della struttura ed il condizionamento dell’attività clinica e le prestazioni sanitarie a soggetti con particolari disagi di natura psichica.a

