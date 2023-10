Matera, criminalità in calo: ecco l’indagine

Criminalità in calo a Potenza e Matera.

Dall’indagine pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” emerge che nel 2022 in provincia di Potenza sono state presentate 6.818 denunce, in provincia di Matera 4.917

Sulla base di tali dati la la tendenza nel primo semestre 2023 è in calo del 15% per la provincia di Potenza e dell’8,6% per la provincia di Matera.

Potenza nella classifica generale è penultima, posizionandosi al 105° posto, mentre Matera è al 92°.

Nelle classifiche per settori, Matera è seconda per gli incendi boschivi, “scavalcata” da Crotone, mentre Potenza è 105/a per le “rapine in pubblica via” e 104/a per le estorsioni.a

