Basilicata: medaglia d’oro per il giovane atleta Domenico Colucci in questa competizione! Complimenti

Domenica 8 ottobre presso il Palaforgia di Bari, si è svolta la competizione di Jiu Jitsu Brasiliano Fijilkam valevole per il ranking italiano UIJJ Adriatico Cup.

Tra le cinture superiori si riconferma medaglia d’oro Domenico Colucci, già vincitore della scorsa edizione, nella categoria senza kimono di peso e assoluto, atleta dell’Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento diretta dal m. Massimiliano Monaco.

Argento per Colucci anche nella categoria con il kimono.

Giovanna Sileno, allenata dal maestro Gabriele Albano, spicca nella categoria femminile cinture Blu, vincendo due medaglie d’oro negli assoluti.

Ottima la prestazione di Antonio Scavone, medaglia di bronzo in categoria senza kimono.

Senza risultato invece la prestazione di Mario Palumbo.

Soddisfatto il maestro Monaco responsabile Budo Clan Basilicata per i risultati ottenuti dagli atleti lucani in questa prima fase del campionati di BJJ, che considera “un ottimo test match in vista dei prossimi campionati europei della IBJJF, massima autorità del movimento sportivo internazionale”.

Ecco gli atleti lucani premiati e i maestri.

