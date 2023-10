Metaponto di Bernalda, incendio devasta azienda: “danni ingenti per l’intera comunità” . I dettagli

All’indomani del grave incendio che ha devastato il magazzino ortofrutticolo a Metaponto di Bernalda, la Federazione provinciale Coldiretti di Matera esprime “la più profonda solidarietà all’azienda agricola vittima dell’incidente”.

Mentre sono ancora in corso gli accertamenti tecnici volti ad individuare le cause di innesco dell’incendio, “la prima riflessione maturata è che la perdita di un’azienda, soprattutto in contesti sociali ed economici fragili come quello locale, produce danni ingenti che non coinvolgono solamente l’impresa direttamente interessata ma toccano l’intera comunità”.

Così afferma il presidente provinciale Pietro Bitonti, per il quale “la presenza di un’azienda agricola in un territorio offre infatti opportunità occupazionale, garantisce un presidio di conservazione dei luoghi anche in ottica di tutela ambientale, ma soprattutto contribuisce in misura rilevante alla crescita economica dell’intero comprensorio”.

Per il direttore provinciale Vincenzo Ruggieri:

“Coldiretti ritiene di interpretare il sentimento dell’intera comunità locale, esprimendo l’auspicio che l’azienda coinvolta nell’incidente possa presto superare questo difficile momento”.a

