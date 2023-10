“Complimenti al Comune di Ferrandina che ha ricevuto un importante riconoscimento”! I dettagli

Il segretario generale della Femca Cisl Basilicata Francesco Carella si complimenta con il Comune di Ferrandina che ha ricevuto un importante riconoscimento per il progetto Ferrandina Hub Innovation.

Spiega il sindacalista:

“Sui temi della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica ci candidiamo ad essere i primi collaboratori di questo importante progetto con l’auspicio che si acceleri il percorso e soprattutto che si entri subito nel merito delle bonifiche dei siti industriali dismessi che ancora oggi sono una questione irrisolta.

Senza bonifiche non c’è possibilità di ripartenza per la Valbasento e per la messa a terra di importanti investimenti che vanno nella direzione di un upgrade tecnologico e competitivo di tutta l’area.

Come Femca Cisl riteniamo che sussistano le condizioni per la massima collaborazione tra tutti gli attori economici, sociali e istituzionali della fascia jonica per imprimere alla Basilicata, così come alla vicina Puglia, un vero rilancio produttivo e occupazionale all’insegna della sostenibilità”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)