Matera: “Creare sviluppo economico e sociale per la nostra città”. La richiesta

Confcommercio provinciale di Matera scrive all’assessore Pistone:

“In un periodo storico cosi difficile, ci auguriamo che la nuova giunta comunale metta in campo le azioni necessarie per creare sviluppo economico e sociale per la nostra città, confidiamo, in particolare, sulla volontà dell’Assessore alle Attività Produttive, Maria Pistone, di affrontare le questioni relative alla ripresa economica dei comparti produttivi.

Il sostegno della domanda interna e dei flussi turistici (che ci auguriamo essere sempre sostenuti) deve essere assecondato dall’attenzione dell’Amministrazione Comunale nella direzione di strategie utili, e ci auguriamo concordate.

In questo quadro ribadiamo la nostra disponibilità a concertare con l’Assessore Pistone e con tutta l’amministrazione comunale le linee di azione più idonee“.

