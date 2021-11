Matera: ondata di maltempo in arrivo? Ecco le ultime previsioni

È in arrivo sull’Italia una nuova e intensa fase di maltempo, questa volta dalle caratteristiche decisamente invernali.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 24 Novembre, avremo cielo nuvoloso con locali aperture il mattino e il pomeriggio, nubi sparse e schiarite la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 9°C.

Giovedì 25 Novembre, invece, avremo nubi sparse e schiarite il mattino, nubi sparse con pioggia il pomeriggio, piogge di forte intensità la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)