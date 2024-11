Matera: controllati alcuni esercizi pubblici del centro, identificate 87 persone e 3 segnalate al Prefetto. Ecco i controlli della Polizia

La Polizia di Stato di Matera, nei giorni scorsi, ha svolto, in città, servizi straordinari di controllo del territorio, nel corso dei quali sono state identificate 87 persone, rinvenute e sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana e hashish, e tre persone sono state segnalate al Prefetto per le sanzioni amministrative di competenza in quanto, all’atto del controllo, hanno dichiarato di fare uso personale della droga posseduta in minima quantità.

Sono stati, altresì, sottoposti a controllo alcuni esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande per verificare la documentazione autorizzatoria ed il rispetto della normativa in materia di vendita di alcolici e di intrattenimento musicale.

L’attività è stata svolta da personale della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine e della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Matera.