Una giovane studentessa materana pubblica il suo primo romanzo di successo. Complimenti!

L’associazione Amabili Confini e la Libreria Di Giulio sono liete di annunciare l’uscita di I need you, romanzo d’esordio di Eleonore Hensley, giovane studentessa materana.

Il libro, pubblicato da Rubik Ink Edizioni, verrà presentato giovedì 21 novembre alle 18:30 nella Sala “Laura Battista” della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera.

Dialogheranno con l’autrice, Mariarosaria Di Cuia e Gaia Campagna.

Introdurrà e chiuderà l’incontro Francesco Moro, componente dell’associazione Amabili Confini.

Eleonore Hensley è lo pseudonimo di una giovanissima autrice italiana, che ha esordito con i suoi romanzi su Wattpad, conquistando lettori di ogni età.

Quando non scrive, presta servizio per la Croce Rossa Italiana e approfondisce le sue conoscenze nelle materie umanistiche, in particolare nella psicologia.

Questa la trama di “I need you”:

“Dopo anni di conflitti familiari e la traumatica separazione dal padre, Isabel si ritrova a vivere un nuovo capitolo della sua vita quando la madre si lega a Noah Smith, l’avvocato di successo che ha contribuito a mettere in prigione suo padre.

Isabel è riluttante, e l’arrivo dei cinque figli di Noah sconvolge ulteriormente il suo equilibrio.

Tra di loro, Logan Smith cattura subito la sua attenzione, provocando un’inspiegabile attrazione.

Tuttavia, l’oscuro passato di Isabel la perseguita, rendendo impossibile aprirsi a un amore che sembra già destinato a finire.

In una casa piena di segreti e tensioni, Isabel dovrà affrontare non solo le sue paure, ma anche la sfida di capire se può davvero fidarsi di chi la circonda, o se è condannata a vivere prigioniera del proprio dolore.

Sarà un amore impossibile o Isabel troverà la forza di lottare per sé stessa?”.

Di seguito la locandina dell’evento.