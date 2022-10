Matera: con “Viviamo la Murgia” giornata all’insegna del divertimento e del benessere in un’area protetta della città! Ecco il programma

Nell’ambito delle attività relative alla promozione della cultura dello sport all’area aperta, UISP presenta “Viviamo la Murgia”, giornata all’insegna del divertimento e del benessere in un’area protetta della città, da vivere ed esplorare.

L’evento è in programma domenica 23 ottobre.

Le associazioni affiliate UISP propongono laboratori ludico motori e attività di cammino dalle ore 10 alle 12.30, presso lo Jazzo Gattini, in forma gratuita.

Nella giornata il settore Atletica UISP Basilicata e Athlos Matera organizzano anche l’evento sportivo “Murgia Trail Matera”, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, all’interno del Parco della Murgia Materana.

Si tratta di una gara agonistica di 15 km che rientra nel circuito “Trail al Sud”, in collaborazione tra Uisp e Fidal Basilicata.

Sensibilizzare tutti i partecipanti al rispetto dell’ambiente e al tema dell’eco-sostenibilità è lo scopo principale della manifestazione “Murgia Trail Matera”, per questo motivo la prima edizione 2022 del Trail aderisce alla campagna “Plastic Free – Liberiamo il mondo dalla plastica” e alla campagna “Io non getto i miei rifiuti” promossa da Spirito Trail e si impegna a promuovere la cultura della mobilità sostenibile con l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere il Parco.

Ha dichiarato Adriano Lamacchia, responsabile del settore Atletica UISP Basilicata:

“Il primo trail nel cuore della Murgia Materana tra i sentieri naturalistici nasce come evento sostenibile e solidale, amico dell’ambiente, che valorizza e tutela le risorse naturali e le bellezze del territorio”.

Ha aggiunto l’assessore alla Mobilità del Comune di Matera, Michelangelo Ferrara:

“L’amministrazione comunale sposa con entusiasmo queste tipo di iniziative, particolarmente attente all’ambiente, alla mobilità sostenibile, allo sport e alla cultura. Siamo felici di poter dare un nostro contributo per una giornata che sarà sicuramente importante per la comunità in un’area meravigliosa”.

PROGRAMMA

GialloSassi APS

Gioco a tappe con personaggi storici e prove di abilità

Centro Social Pet

Attività ludico motorie per bimbi

Circolo Polisportivo ECOS asd

Gruppo di cammino

Asd Muoversi insieme

Gruppo di cammino

Asd Lacaposciuc

Giocoleria e Arti Circense

Per l’occasione, l’amministrazione comunale e la Polizia Locale, d’intesa con l’azienda Miccolis, hanno istituito una linea Bus navetta con partenza da Piazza Matteotti, fermata stazione Villalongo e arrivo a Jazzo Gattini.

La prima corsa è prevista alle 8:15 di mattina fino alle 13:15, con partenze programmate ogni 30 minuti.

L’ultima linea per il ritorno è fissata alle ore 13.45.

Il costo del biglietto è di 1,50 euro a corsa, da acquistare direttamente sul mezzo.

Ecco gli orari definitivi stabiliti dall’amministrazione comunale insieme all’azienda Miccolis per l’istituzione del servizio straordinario della linea bus Matera (Stazione Centrale e Villa Longo).

Murgia Timone per le seguenti corse:

8:15 Piazza Matteotti / Villa Longo / Jazzo Gattini

9:15 Piazza Matteotti / Villa Longo / Jazzo Gattini

10:15 Piazza Matteotti / Villa Longo / Jazzo Gattini

Ritorno, con percorso inverso:

11:45 Jazzo Gattini / Villa Longo / Piazza Matteotti

12:45 Jazzo Gattini / Villa Longo / Piazza Matteotti

13:45 Jazzo Gattini / Villa Longo / Piazza Matteotti

