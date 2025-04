Matera: con la collaborazione del Maestro Allevi al via le riprese di un docufilm che interesserà la nostra città! I dettagli

Si è tenuta questa mattina presso la Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza la conferenza stampa di presentazione del progetto di comunicazione e valorizzazione territoriale che coinvolge in particolare Potenza e Matera, con protagonista il Maestro Giovanni Allevi.

L’iniziativa, promossa dall’APT Basilicata in collaborazione con Twister Film e Bizart, prevede le riprese di un documentario, la realizzazione di un videoclip musicale e l’organizzazione dell’evento “Parole e musica”, in programma stasera, alle ore 21, presso il Cineteatro Don Bosco di Potenza.

Ad illustrare visione, prospettive ed obiettivi di questo importante progetto sono stati il Direttore generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli, il produttore di Twister Film, Giovanni Amico, il regista Simone Valentini, il giornalista Rai, Pino Nazio, che in occasione dell’evento offerto alla città di potenza interagirà con il Maestro Allevi Presenti all’incontro l’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, e il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

Il progetto si inserisce nella strategia di rafforzamento della reputazione regionale, come ha evidenziato il Direttore generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli: “Questa iniziativa incarna perfettamente la visione che l’Apt Basilicata sta perseguendo per valorizzare il suo patrimonio paesaggistico.

La collaborazione con un’artista di fama internazionale come il Maestro Giovanni Allevi conferisce grande visibilità al nostro territorio e a lui e al suo staff va il mio ringraziamento per aver accettato di inserire la Basilicata in un prestigioso progetto artistico permettendoci di raccontare l’essenza lucana attraverso il linguaggio universale della musica e il potere evocativo della riflessione filosofica.

Ha concluso:

“Investire in progetti di questa caratura significa costruire consapevolmente il futuro della nostra comunità proiettandosi verso nuovi orizzonti di riconoscibilità internazionale”.

Particolarmente interessante la prospettiva artistica illustrata da Giovanni Amico, produttore di Twister Film: “Stiamo lavorando a un documentario che racconterà il legame tra il pensiero filosofico del Maestro Allevi e i paesaggi della Basilicata.

Un dialogo tra musica, immagini e territorio che vuole esplorare concetti universali come la resilienza, la rinascita e la malattia scomponendola in musica.

Le riprese coinvolgeranno luoghi simbolici di Potenza, Matera e dintorni, creando un racconto visivo che esalterà la bellezza e la profondità di questa terra.

Il Maestro Allevi – ha spiegato – è conosciuto come pianista ma in realtà è molto di più: è un compositore, un direttore d’orchestra, un filosofo, un pensatore e questo prodotto culturale è di alto livello proprio perché mette insieme tutte le sue anime ed è capace di attrarre l’attenzione di un pubblico nazionale e internazionale”.

Amico ha concluso sottolineando che “il videoclip ufficiale sarà interamente ed esclusivamente girato in Basilicata rappresentando uno strumento di promozione unico e di scoperta delle peculiarità e dei paesaggi lucani attraverso una chiave di lettura innovativa”.

Dettagli inediti sul progetto audiovisivo in fase di realizzazione sono stati svelati dal regista Simone Valentini .

Ha dichiarato Valentini:

“Abbiamo intercettato un momento di vita del maestro in musica e abbiamo deciso di raccontarlo attraverso le riprese del docufilm.

La forza della rinascita raccontata attraverso la sua musica e un dialogo molto particolare messo in atto con un’orchestra completa di 21 elementi e una composizione di 12 quadri con il violoncello che non è lo strumento, per così dire, natìo del Maestro Allevi, in un teatro all’italiana quale scenografia naturale.

Il progetto artistico si caratterizza per l’interazione del mondo del videoclip con il mondo del documentario come se si trattasse di un sogno”.

Infine la sinergia tra le istituzioni è emersa come elemento cardine dell’iniziativa, come hanno sottolineato l’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello e il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

Ha dichiarato il sindaco Telesca:

“La città di Potenza accoglie con entusiasmo questo progetto che mette al centro la cultura come elemento di coesione sociale e sviluppo economico.

L’evento di questa sera al Cineteatro Don Bosco segna l’inizio di un percorso che valorizza i nostri spazi culturali e offre ai cittadini un’opportunità di arricchimento personale.

La sinergia tra istituzioni e operatori culturali dimostra come, lavorando insieme, si possano realizzare iniziative di grande respiro.”