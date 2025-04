Matera: “Ai nostri giovani una formazione di alta specializzazione e nuove opportunità alle nostre imprese”. La proposta

“La costituzione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) dedicato al Turismo e all’Ospitalità nel territorio del Metapontino rappresenta un’opportunità strategica che non possiamo permetterci di perdere”.

È quanto dichiara Vincenzo Ligorio, Consigliere comunale di Policoro e Segretario provinciale di Azione Matera, che aggiunge:

“È fondamentale avviare subito un tavolo di confronto tra tutti i soggetti indicati dalle linee guida nazionali: strutture formative, imprese del settore, università, scuole ed enti locali.

Solo attraverso una sinergia concreta e tempestiva sarà possibile intercettare parte dei 4 milioni di euro che la Regione Basilicata ha destinato alla nascita degli ITS sul territorio.

Gli ITS sono snodi cruciali del sistema istruzione-formazione.

Rafforzano il legame tra la formazione terziaria professionalizzante, l’università e il mondo della ricerca, valorizzando la collaborazione con il tessuto imprenditoriale locale.

Un ITS Turismo nel Metapontino significherebbe offrire ai nostri giovani una formazione di alta specializzazione, contrastando il fenomeno della migrazione formativa verso altre regioni e garantendo, al contempo, nuove opportunità alle nostre imprese.

Per questo chiederemo al Consigliere regionale di Azione e Presidente della IV Commissione consiliare, Nicola Morea, di farsi promotore della convocazione degli attori coinvolti e di avviare subito un percorso condiviso per rendere concreta questa grande opportunità per tutto il territorio del Metapontino”.