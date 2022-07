Matera: cittadino rischia di perdere un occhio durante i fuochi della Festa della Bruna! Ecco cosa è successo

Nuova testimonianza su quanto accaduto a Matera durante i fuochi pirotecnici a conclusione della Festa della Bruna.

Diversi gli infortuni denunciati ai quali si aggiunge la testimonianza di una cittadina che ha raccontato:

“Anche a mio marito è andata “bene”, per fortuna questo pezzo bollente l’ha colpito sull’occhio e non nell’occhio.

Si è recato all’ambulanza DIMA ma non c’era nessuno, alche’ si è rivolto ad un vigile che ha risposto “ che vuoi da me vallo a dire al sindaco.

Ora mi chiedo ma siete diventati pazzi?

E se lo prendeva nell’occhio o colpiva qualche bambino?

Sindaco sempre sotto schiaffo delle Regione, ha messo una pezza per prendersi i meriti della scorta dei cavalieri, cedendo però al ricatto dei fuochi che in tanti anni non hanno mai creato tutta questa distruzione ambientale, poi se l’ambiente è più importante della salvaguardia della gente.

Una festa pietosa, pericolosa, sicuramente EVVIVA MARIA , ma le religione e la devozione si dimostrano in altro modo, non c’è bisogno di violenza e degenerazione generale.

AMAREGGIATA”.

Queste invece le parole dell’uomo colpito:

“posso solo dire di essere stato miracolato, un centimetro e rischiavo l’occhio, spero che questo faccia riflettere tutti gli organi competenti, in primis il comitato della festa della Bruna e a seguire ente parco, regione, comune.

Se continuo a pubblicare la mia foto è solo per evitare che un domani qualcuno si faccia male in modo grave”.

Episodi che hanno scatenato non poche polemiche e che ci auguriamo di non dover più raccontare.

