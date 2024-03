Matera: che tempo ci attende nel fine settimana? Ecco le previsioni

Debole perturbazione proveniente dal nord Europa in arrivo nel corso del weekend: previsti brevi acquazzoni a carattere sparso in Basilicata, accompagnati da un temporaneo calo termico.

Oggi sole su Matera, ma che tempo ci attende nel fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 16 Marzo, avremo nubi in progressivo aumento con piogge al pomeriggio.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 7°C.

Domenica 17 Marzo avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.