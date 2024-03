Fervono i preparativi per “L’Estate materana 2024”: ecco come inviare proposte

L’Amministrazione comunale di Matera ha pubblicato una Manifestazione d’interesse, per favorire proposte di eventi estivi nella suggestiva location del Parco del Castello Tramontano, con “L’Estate materana 2024”.

L’invito è per tutte le associazioni culturali e di spettacolo, che entro il 15 aprile potranno proporre eventi da realizzare nel Parco del Castello, dove l’Amministrazione comunale metterà a disposizione il palco, i bagni e la pulizia dell’area per l’intera durata della rassegna, transenne e sedie dell’ente, oltre a disporre tutte le agevolazioni consentite nel rispetto di leggi e regolamenti comunali, escluse le dotazioni audio/luci/video e quant’altro occorresse secondo le specifiche necessità dei singoli spettacoli.

Gli eventi dovranno essere patrocinati dal Comune e l‘utilizzo del palco sarà gratuito per chi volesse organizzare eventi a ingresso libero, o con il solo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, per chi si proponesse con eventi a bigliettazione.

Il palco sarà montato il 15 giugno e resterà a disposizione per tutta l’estate.

Le proposte dovranno prevedere la realizzazione di spettacoli di intrattenimento, che potranno essere di diversa natura e/o genere (musica, teatro, cinema, danza, ecc.).

Al fine di armonizzare il più possibile l’impatto degli spettacoli da calendarizzare nell’area del Parco del Castello con altri eventi all’aperto nel centro storico, e contenere il più possibile disagi ai residenti della zona, l’Amministrazione invita a preferire generi musicali e spettacoli con un contenuto impatto acustico, restando l’obbligo per gli organizzatori di richiedere e ottenere ogni prescritta autorizzazione ai sensi della normativa vigente da parte degli uffici competenti, secondo modalità e procedure previste per legge.

È particolarmente gradito che le proposte prevedano l’esibizione di artisti (singoli o gruppi) di fama nazionale/internazionale, come pure che alla proposta di evento/spettacolo si accompagni una strategia di comunicazione (ad es. collegamenti televisivi e/o radiofonici degli spettacoli proposti), per una maggiore visibilità di Matera come città ospitante.

Le proposte/richieste dovranno pervenire all’Amministrazione entro la mezzanotte di lunedì 15 aprile 2024, tramite Pec all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, con l’indicazione in oggetto della dicitura “Proposta e richiesta date nel Parco del Castello Tramontano da calendarizzare nella rassegna Estate materana 2024”, utilizzando il fac-simile allegato.

Il testo della Manifestazione d’interesse e il fac-simile della domanda sono scaricabili al seguente link: https://www.comune.matera.it/avvisi/item/5808-avviso-per-acquisizione-proposte-con-richiesta-date-nel-parco-del-castello-tramontano-per-eventi-spettacoli-da-calendarizzare-nell-ambito-della-rassegna-estate-materana-2024.