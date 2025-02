Matera: atti osceni sul bus frequentato da minorenni! Intervenuta la Polizia

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto e condotto in carcere un cittadino di origini pakistane per atti osceni, commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

I fatti risalgono ai giorni scorsi, quando, presso la Sala Operativa dei Carabinieri di Matera giungeva una segnalazione da parte del controllore del servizio di trasporti su autobus della linea urbana, il quale riferiva che un giovane stava compiendo atti di autoerotismo a bordo di un mezzo, alla presenza di altri passeggeri, tra cui dei minorenni.

Al termine dell’attività di indagine, svolta dagli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti, l’uomo, autore degli atti osceni, è stato individuato ed identificato in un 24enne di origini pakistane, residente a Matera, regolare sul territorio italiano.

Nel corso degli approfondimenti investigativi, è emerso come, già dallo scorso mese di ottobre, il giovane avrebbe tenuto analoghi comportamenti, approssimandosi a ragazze, anche minorenni.

Il GIP del Tribunale di Matera ha successivamente convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.