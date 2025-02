A Matera si celebra la Giornata Internazionale della Lingua Madre: ecco l’evento in programma

Venerdì 21 febbraio sarà la Giornata Internazionale della Lingua Madre, proclamata per la prima volta nel novembre del 1999 dall’UNESCO, per mettere in risalto il ruolo delle lingue nel promuovere l’inclusione e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’idea di celebrare la Giornata Internazionale della Lingua Madre è stata un’iniziativa del Bangladesh.

Il linguaggio è un elemento chiave nell’evoluzione della specie umana e del singolo individuo, contribuisce allo sviluppo identitario della persona.

Fu Nelson Mandela ad affermare che “Se parli a un uomo in una lingua a lui comprensibile arriverai alla sua testa, ma se gli parli nella sua lingua madre arriverai al suo cuore”. La lingua madre è ciò che lega i migranti ai propri paesi nativi, alle proprie origini e radici.

Il Gruppo FAI Ponte tra Culture di Matera promuove per l’occasione un evento dal titolo “Le poesie nella lingua delle origini”, che punta a far conoscere i versi di autori di varie nazionalità, rispettando la musicalità di ogni lingua.

Ogni poesia sarà proposta nella versione originale e subito dopo nella traduzione Italiana, per creare così un immediato raccordo tra i presenti.

L’incontro sì terrà Venerdì 21 Febbraio 2025, alle ore 17.30, nell”Aula C003 – Campus Università degli Studi della Basilicata, Via Lanera, 20, Matera.

L’Ateneo sì apre così al territorio, nel nome della multiculturalità e della vera inclusione.

L’evento è stato organizzato dal Gruppo FAI Ponte tra Culture – Delegazione FAI di Matera, in collaborazione con DIUSS, Università degli Studi della Basilicata.

Dopo i saluti di Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata), Dimitris Roubis (Capogruppo FAI Ponte tra Culture – Matera ) e Francesco Panarelli (Direttore Dipartimento DIUSS Università della Basilicata), interverranno:

-Aldo Corcella (DIUSS – Università della Basilicata);

-Dimitris Roubis, ISPC-CNR, DIUSS (Università della Basilicata), Capo Gruppo FAI Ponte tra culture;

-Menico Copertino (DIUSS – Università della Basilicata);

-Francesca Sogliani, DIUSS (Università della Basilicata), Delegata Regionale Università FAI Basilicata.

Poesie a cura di lettori e lettrici madrelingua, componenti del Gruppo FAI Ponte tra Culture di Matera.

I versi saranno letti in lingua originale (inglese, greco, francese, tedesco, spagnolo, farsi, berbero …) con traduzione in italiano.

Le poesie avranno come tema l’ambiente naturale e il paesaggio.