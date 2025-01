Matera, attenzione! Tentata truffa ai danni dei nostri anziani. Ecco la denuncia

A Matera si diffonde sempre di più l’allarme di tentata truffa ai danni dei nostri anziani.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“Stamattina in un’abitazione di Via A. Persio (pieno centro) c’è stato un tentativo di truffa ai danni di una signora anziana (90enne).

In un primo momento ha ricevuto delle chiamate che riferivano che una sua nipote sarebbe stata in stato di fermo in Questura e che di lì a poco avrebbero mandato un avvocato a casa sua a ritirare una tot. somma per risolvere la situazione.

Occhio!”.

E’ capitato anche a voi?