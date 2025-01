Matera, raccolta differenziata dei rifiuti in calo. I dati

Anche per quest’anno Legambiente Basilicata ha organizzato il consueto appuntamento per chiamare a raccolta tutti i protagonisti del mondo economico, amministrativo e politico per un ampio confronto sulle buone pratiche e sulle esigenze del territorio lucano sul tema della gestione e della valorizzazione del ciclo dei rifiuti.

Si è infatti svolta l’edizione del 2025 dell’Ecoforum “Economia Circolare 2030”.

Un’occasione per analizzare le migliori pratiche di gestione e le politiche sostenibili in materia di rifiuti.

Durante l’appuntamento si è anche tenuta la premiazione della XIV edizione dei “Comuni Ricicloni”, sulla base dell’elaborazione dei dati ISPRA sulle performance delle amministrazioni comunali regionali.

Nel dettaglio, in Basilicata, su 533.636 abitanti la raccolta differenziata del 2023 è stata pari al 64,9% con un aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda i capoluoghi a confronto

Matera ha fatto registrare il 71,1% con un calo di 1.7 punti rispetto al 2022;

Potenza ha invece aumentato dello 0. 4% la raccolta portandosi al 61,1%.

Nella speciale classifica dei comuni rifiuti free in Basilicata al primo posto Sarconi che, con 1426 abitanti, ha prodotto l’86,2% di raccolta differenziata per un dato pro capite di secco residuo pari a 32,3 chilogrammi ad abitante.