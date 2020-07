Matera: “Approvare il regolamento urbanistico. Non sprecare una importante occasione di rilancio per la città”. L’appello

“Sarebbe davvero un peccato ed un errore non approvare in via definitiva il Regolamento Urbanistico della città di Matera”.

È quanto dichiara il Consigliere comunale del Gruppo Matera Cultura, Carmine Alba, che invita Sindaco e colleghi consiglieri a non sprecare una importante occasione di rilancio per la città:

“Dopo lunghissimi anni di discussioni pubbliche e di lavori sia della competente Commissione consiliare che dello stesso Consiglio, e dopo aver condiviso la necessità di evitare le ormai note nuove cementificazioni, oggetto nelle ultime settimane di attenzione e discussioni, ma soprattutto di non pochi ‘dubbi’ normativi, sarebbe un errore rinviare tutto alla prossima amministrazione con il pericolo che scadano le norme transitorie e si debba ricominciare tutto da capo, perdendo ulteriori anni tra progettazione e discussione e nel frattempo lasciando che ad imperare sia la Legge Regionale n. 25/2009 con tutte le conseguenze del caso proprio sui siti più sensibili.

Mi sento di rivolgere un accorato appello al Sindaco De Ruggieri ed al Consiglio comunale tutto affinché nelle ultime sedute da calendarizzare prima dello scioglimento dell’assise cittadina vi sia un impegno straordinario bipartizan finalizzato a dotare la città di un importante ed atteso strumento di programmazione ed avviare, così, finalmente una nuova discussione sul futuro della città post Matera2019 e quindi del Piano Strutturale.

Al primo cittadino, infine, rivolgo l’invito a potenziare l’Ufficio tecnico Urbanistico del Comune di Matera, attraverso l’inserimento di figure professionali e tecniche qualificate che portino a termine il lavoro avviato e contribuiscano al miglioramento dell’attività del settore urbanistico”.

