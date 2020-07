Tratta Ferrandina-Taranto: problemi con i bus sostitutivi! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Gianni Perrino, portavoce M5S Basilicata Consiglio Regionale:

“Apprendiamo con soddisfazione che tra le opere da commissariare presenti nell’elenco del DL “Semplificazione” compaiono la realizzazione nuova linea Ferrandina – Matera La Martella e il potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali Linea Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia.

Si tratta di due opere sulle quali ci siamo battuti politicamente in questi anni attraverso una serie di atti e che, finalmente, ricevono la meritata attenzione da parte del governo.

La realizzazione della ferrovia Ferrandina – Matera sarebbe un punto di svolta per la città dei Sassi che negli ultimi anni è diventata un importante punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale.

Per quanto riguarda l’ammodernamento della linea Taranto – Battipaglia, si conferma quanto già emerso grazie al successo dell’attivazione del servizio Frecciarossa, che con la sua buona media di passeggeri e seppur limitata a livello strutturale, ha dimostrato che l’utenza tende a premiare i servizi efficienti.

Lo ribadiamo: un sistema di infrastrutture moderno e al passo coi tempi è una leva di sviluppo senza eguali per qualsiasi territorio.

In attesa che si concretizzino questi interventi occorre tuttavia continuare a monitorare la situazione attuale.

Proprio sulla tratta Taranto – Battipaglia, sulla quale sono in corso una serie di interventi di manutenzione straordinaria, ci sono arrivate segnalazioni di criticià in merito ai servizi sostitutivi nella tratta Ferrandina-Taranto: i bus sostitutivi partirebbero con mezz’ora di ritardo rispetto agli orari che erano in precedenza previsti per i treni, comportando sfasamenti che renderebbero impossibile, arrivati a Taranto, fruire delle coincidenze per altre destinazioni del Salento (Brindisi, Lecce, ecc.).

Abbiamo scritto all’Assessore Merra e alle direzioni regionali di Trenitalia per segnalare questo disservizio e per sollecitare una rapida soluzione dello stesso”.

