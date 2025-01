Matera, all’Istituto Minozzi-Festa l’autore di bestseller Enrico Galiano! I dettagli

L’Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa”, in collaborazione con la Libreria Di Giulio e con il patrocinio del Comune di Matera, è lieto di annunciare un evento culturale di grande rilievo: l’incontro con Enrico Galiano, noto autore di bestseller, che si terrà il 14 Febbraio 2025 alle ore 11:00 presso l’Auditorium “R. Gervasio” di Matera.

Enrico Galiano, celebre scrittore e insegnante, ha conquistato il cuore di lettori di tutte le età con i suoi romanzi, in particolare con il successo editoriale “L’incredibile avventura di un Super-Errore“.

Questo libro, dedicato ai giovani lettori, racconta con ironia e profondità le sfide e le avventure quotidiane, invitando a riflettere sull’importanza degli errori come opportunità di crescita.

L’evento, curato e coordinato dalla docente Monica Iorio e introdotto dalla dirigente scolastica Alma Tigre, rappresenta un’occasione imperdibile per studenti, famiglie, appassionati di letteratura e per tutta la cittadinanza di incontrare l’autore in un dialogo stimolante e coinvolgente.

Durante l’incontro, Galiano approfondirà i temi principali del suo libro, condividendo esperienze personali e il suo approccio unico alla scrittura e all’educazione.

Alla manifestazione parteciperà anche l’Orchestra di Istituto diretta dal prof. Raffaele Esposto che eseguirà brani attinenti al tema.

L’incontro sarà un momento di ispirazione, dialogo e confronto, arricchito dalla possibilità di porre domande all’autore e di approfondire le tematiche legate alla lettura e all’educazione dei giovani.

Ecco la locandina dell’evento.