A Calciano parte il programma dedicato alla scoperta del territorio, dei sapori e delle tradizioni lucane. Ecco tutti gli appuntamenti

Santa Maria della Rocca di Calciano (MT) presenta il calendario 2025 delle “Camminate di Comunità”, un ciclo di escursioni guidate pensate per immergersi nella cultura locale attraverso la scoperta del territorio, del paesaggio e delle tradizioni lucane.

L’iniziativa, che si terrà l’ultima domenica di ogni mese, partirà il 23 Febbraio 2025 con una visita al Castello La Rocca.

Gli appuntamenti successivi accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra natura, storia e sapori:

30 Marzo: dalla conoscenza delle erbe e piante officinali;

27 Aprile: alla scoperta della cicogna nera e dei percorsi di creta;

25 Maggio: fino all’affascinante Cammino di San Guglielmo da Vercelli – Cappella Cognato;

Durante l’estate, i protagonisti saranno i prodotti tipici locali e le tradizioni rurali:

il 29 Giugno sarà dedicato a “L’oro lucano: miele e grano”;

il 27 Luglio porterà i visitatori sulle tracce della pietra del brigante;

il 31 Agosto ci si immergerà nella bellezza delle sorgenti d’acqua e delle frittate della tradizione.

Con l’arrivo dell’autunno, le passeggiate esplorative offriranno esperienze sensoriali uniche:

28 Settembre: il percorso tra i profumi di bosco con “Funghi e uva”;

26 Ottobre: un tour di “storie e paporie” attraverso un percorso urbano narrativo.

A chiudere il calendario saranno due appuntamenti imperdibili:

il 30 Novembre con un focus su “L’oro lucano: l’olio e l’Antico frantoio Il Chiastrone”;

il 28 Dicembre con una passeggiata lungo il fiume Basento.

La partecipazione alle escursioni prevede la prenotazione obbligatoria contattando i seguenti numeri:

351 642 4050

339 639 8804

348 758 8333

whatsapp: 347 530 6213

Gli organizzatori invitano:

“Vi aspettiamo per cogliere insieme un’opportunità imperdibile per vivere il territorio lucano in un modo alternativo, tra natura, cultura e condivisione”.

Ecco la locandina degli appuntamenti.