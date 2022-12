Matera, addio alla maestra Michela: “tutti le volevano bene”. Ecco il ricordo

“Se n’è andata in silenzio, con la compostezza che ha caratterizzato la sua vita personale e lavorativa.

Si è spenta la maestra Michela Venezia che ci ha onorati della sua presenza per due anni presso le Scuole Primarie di Nitti e Moro”.

E’ quanto fa sapere l’Istituto Comprensivo Pascoli Matera che aggiunge:

“Di lei rimarranno la splendida figura coronata da ricci inconfondibili, il suo saper stare in pace con tutti, l’amore per i suoi alunni e la dedizione per il lavoro e la famiglia.

Aveva conquistato tutti e tutti le hanno voluto un bene disinteressato.

Alla famiglia della Maestra Michela giungano le condoglianze della comunità della Pascoli che si stringe commossa intorno a questo enorme dolore.

I funerali si svolgeranno domani, alle 11:00, nella Chiesa Madre di Grottole”.

