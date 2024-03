Matera, a rischio eventi Sonik Park alla Cava del Sole: arriva la risposta della Regione. I dettagli

“In relazione agli eventi previsti per l’estate 2024, ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta all’Ufficio di Compatibilità Ambientale da parte del Comune di Matera, per evidenziare eventuali difficoltà a svolgere regolarmente la stagione concertistica, nel rispetto delle prescrizioni vigenti”.

È quanto precisa l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, in riferimento alle dichiarazioni sul possibile annullamento per quest’anno degli eventi Sonik Park da tenersi nella cava del Sole a Matera, rese alla stampa da parte dell’amministrazione comunale della Città dei Sassi, che lamenta la mancata risposta da parte della Regione ad una mai formulata richiesta di modifica del provvedimento di Vinca.

“Con provvedimento del 23 maggio 2023, gli uffici competenti della Regione hanno rilasciato al Comune di Matera parere favorevole di Vinca per il progetto di gestione della cava del Sole avente durata di 5 anni e pertanto tuttora vigente.

I medesimi uffici hanno positivamente accolto, già lo scorso anno, pronunciandosi in tempi record, apposita istanza formulata dal comune di Matera per rendere compatibile l’edizione di Sonik Park 2023, già calendarizzata, alla prescrizioni della Vinca.

Gli uffici competenti regionali tuttora si dichiarano disponibili, come già avvenuto ampiamente in passato, a poter valutare ogni esigenza di carattere organizzativo anche alla luce degli esiti del monitoraggio svolto, ferma restando la necessità che il comune di Matera formuli apposita e circostanziata istanza, non valendo all’uopo dichiarazioni non veritiere rese a mezzo stampa”.