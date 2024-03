ASM di Matera: l’8 Marzo screening ed esami per le donne! I dettagli

La protezione e la cura per le donne passa anche dalla salute.

L’Azienda Sanitaria di Matera, in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, organizza un Open Day dedicato alla prevenzione primaria e secondaria.

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sarà infatti possibile recarsi, in accesso libero, nelle strutture territoriali dell’ASM di Matera, in via Montescaglioso, e di Policoro, in Via Moncenisio, per poter svolgere le attività di prevenzione fondamentali per la salute della donna, oltre a counseling e servizi informativi.

Il PAP-TEST (Screening Prevenzione del carcinoma della cervice uterina) rivolto a donne dai 25 ai 29 anni (esame ripetibile ogni 3 anni) e l’HPV DNA TEST rivolto a donne dai 30 ai 64 anni (esame ripetibile ogni 5 anni) verranno erogati presso i consultori di Matera e Policoro.

Il vaccino ANTI-HPV rivolto alle donne dagli 11 ai 26 anni (nate dal 1998) e alle categorie a rischio verrà, invece, effettuato presso i PVT- punti vaccinali territoriali di Matera e Policoro.

Dichiara il Commissario Straordinario Friolo:

“La salute femminile è per noi prioritaria ci occupiamo di questo tema durante tutto l’anno e non solo l’8 marzo, tanto che abbiamo avviato l’ampliamento degli screening e intendiamo continuare ad investire sulla prevenzione e sulla tutela della salute della donna.

Il principale responsabile dei tumori della cervice uterina e di altre forme neoplastiche a livello della cute e delle mucose è il virus dell’HPV (Papilloma Virus Umano).

Per poter prevenire la diffusione del virus e monitorare lo stato di salute, è quindi indispensabile l’attività di screening e vaccinazione: l’8 marzo sarà un’occasione per poter proteggere il proprio benessere in modo gratuito.

L’obiettivo della Giornata Internazionale della donna è quello di aumentare la consapevolezza sull’HPV e le sue conseguenze, promuovere la vaccinazione come strumento di prevenzione primaria, sottolineare l’importanza dello screening della cervice uterina e riferire i dati epidemiologici e l’impatto del virus sulla salute pubblica.

Con l’impegno di tutti, è possibile sconfiggere il Papilloma Virus, proteggendo la salute di donne e uomini.

Screening e Vaccinazione sono strumenti indispensabili per contrastare il virus: informati, vaccinati e sensibilizza chi ti sta intorno.

La tua ASM è con te!”.