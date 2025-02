Matera a 2 eventi internazionali per ricordare che “la cultura è un grande ponte tra territori e comunità”. I dettagli

Un fine settimana di appuntamenti all’insegna delle reti per la Fondazione Matera Basilicata 2019, che ha preso parte, Sabato 8 Febbraio, all’inaugurazione dell’anno da Capitale Europea della Cultura 2025 della città slovena di Nova Gorica insieme all’italiana Gorizia (Go! 2025), e Lunedì 10 Febbraio alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Due eventi di respiro internazionale che hanno rappresentato un’occasione strategica per tessere relazioni e presentare alcune delle progettualità future.

Oltre a rafforzare il legame con la rete delle Capitali Europee della Cultura, la Fondazione ha colto l’opportunità della BIT di Milano per presentare il progetto Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 e annunciare il progetto “Fantastico Medioevo”, della Regione Basilicata, che vedrà la Fondazione impegnata nei prossimi mesi nella valorizzazione del patrimonio normanno– svevo lucano attraverso una serie di iniziative culturali nell’area del Vulture-melfese e alto Bradano, anche in prospettiva internazionale grazie al progetto 2027 Anno dei Normanni, pensato e promosso dalla Regione Normandia.

Il direttore della Fondazione, Antonio Nicoletti, ha sottolineato il valore di questi incontri e delle prospettive che si aprono per Matera e il territorio lucano:

“La reputazione di Matera città culturale vive anche grazie alle solide relazioni con le altre Capitali Europee della Cultura.

È importante rafforzare queste relazioni anche per le necessarie alleanze in vista di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

L’esperienza di Matera 2019 ci ha insegnato che la cultura è un grande ponte tra territori e comunità, e oggi continuiamo a costruire questi legami con realtà come Nova Gorica-Gorizia 2025 e con il pubblico internazionale della BIT di Milano.

Il nostro obiettivo è dare forma a un percorso che nei prossimi anni porterà Matera e la Basilicata al centro del dialogo culturale euro-mediterraneo: un valore simbolico nuovo e importante, un’opportunità in più per il nostro settore culturale, e una prospettiva ambiziosa per Matera e la Basilicata nel Mezzogiorno”.

Di “Modello Matera” ha parlato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Matera Capitale Europea della Cultura 2019 ha segnato un percorso straordinario, dimostrando come la cultura possa trasformare un territorio.

Gorizia-Nova Gorica 2025 vivranno la stessa sfida e opportunità, e siamo orgogliosi che queste città arrivino a questo traguardo con un tocco di lucanità: i professionisti della Fondazione Matera Basilicata 2019, in questi anni, hanno portato nelle due città confinanti il Modello Matera, offrendo spunti e strumenti utili alla loro organizzazione.

La presenza della Fondazione alla cerimonia di inaugurazione e alla BIT 2025 conferma Matera come modello per l’Europa.

Un plauso al direttore Nicoletti e a tutti i professionisti della Fondazione per il loro prezioso e costante lavoro di qualità”.

Alla BIT di Milano, presente anche il Commissario straordinario del Comune di Matera, Raffaele Ruberto, che ha ribadito l’importanza di un’azione istituzionale coesa per la promozione del territorio:

“C’è una ferma volontà dell’amministrazione commissariale di convergere su obiettivi condivisi, perché come istituzioni abbiamo assolutamente l’onere di supportare e sostenere le migliori iniziative per la promozione turistica e culturale del territorio”.

A rafforzare la connessione con GO! 2025, anche la collaborazione con l’associazione materana Casa Netural, che ha contribuito ad animare il programma di Matera Capitale europea della cultura 2019 e che ora ha aperto un proprio centro culturale proprio a Gorizia.

La Fondazione spiega:

“Questa connessione continua oggi con un programma congiunto, ospitato negli spazi di Casa Netural, che nel 2025 collegherà Matera 2019 e Nova Gorica- Gorizia 2025, nel segno del tema scelto per la Capitale Europea della Cultura 2025, “Go! Borderless”, un invito a superare i confini e costruire ponti, in perfetta sintonia con il nuovo ruolo di Matera come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Un’occasione per fare della Basilicata un punto di riferimento per le reti culturali nazionali e internazionali e che potrà fare da ponte, nei prossimi mesi, nel passaggio di testimone da GO! 2025 a Matera 2026″.