Bonus pneumatici: requisiti, importi e quando fare domanda. Ecco quello che c’è da sapere

All’interno della legge di bilancio del 2025 è presente un’agevolazione per l’efficientamento energetico di determinati apparecchi, comunemente chiamata bonus elettrodomestici.

Nella norma però non sono inclusi soltanto frigoriferi e televisori, ma anche gli pneumatici per automobili.

Con il finire della stagione invernale, gli automobilisti stanno iniziando a pensare al cambio delle gomme per passare a quelle estive.

Come spiegato da quiFinanza, il bonus può aiutare quindi a eseguire questo passaggio, ottenendo un sconto che può arrivare fino al 30% del costo totale dello pneumatico.

Non è però ancora chiara quale sarà la modalità di assegnazione di questo bonus: il click day infatti è ancora in dubbio.

Essendo incluso nel bonus elettrodomestici, anche il bonus pneumatici 2025 segue le stesse regole.

L’accesso è possibile per tutti i cittadini, almeno fino all’esaurimento dei fondi, senza che ci sia una soglia Isee.

Il tetto massimo di spesa è doppio: si può ottenere un bonus pari o al 30% della spesa eseguita o a 100 euro, a seconda di quale delle due sia la cifra più bassa nel caso specifico.

Il limite si alza a 200 euro se l’Isee della famiglia che ha ottenuto il bonus è inferiore a 25.000 euro.

I fondi a disposizione di questa misura sono circa 50 milioni di euro.

Il direttore generale dell’Aires (associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati) Davide Rossi ha spiegato che equivalgono circa a mezzo milione di elettrodomestici.

Non dovrebbe quindi esserci il rischio che il denaro finisca troppo in fretta.

Il presidente di Aires Andrea Scazzoli al momento dell’approvazione aveva commentato:

“Questa agevolazione va assolutamente nella giusta direzione, in primo luogo, per l’efficienza energetica del Paese; in secondo luogo, perché risponde concretamente alle esigenze degli italiani, consentendo di acquistare prodotti nuovi e molto più efficienti in termini di risparmio energetico.

Guardiamo dunque al 2025 con fiducia e con rinnovato entusiasmo consci delle sfide che ci attendono ma anche confortati nel vedere riconosciuta l’importanza del nostro settore per il bene comune del Paese”.

Per l’attuazione del bonus elettrodomestici e quindi anche di quello per gli pneumatici, ci sono però ancora alcuni dubbi.

Il governo dovrebbe stabilire quali saranno le modalità di accesso a questo sussidio entro 60 giorni dall’approvazione della legge di bilancio, che è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre.

Manca quindi meno di un mese, ma l’ipotesi che era stata inizialmente pensata, il click day, ha trovato l’opposizione proprio dell’Aires.

L’associazione ritiene infatti questa modalità controproducente.

Spesso le famiglie che hanno maggiormente bisogno di questi bonus sono anche quelle che hanno meno dimestichezza con internet.

Con il click day si rischia quindi di escludere una parte della platea a cui il bonus è diretto.

L’opzione alternativa che il governo sta considerando è una modalità simile a quella pensata per il bonus tv del 2021.

Allora era stato permesso ai cittadini di recarsi in negozio, muniti di codice fiscale e di certificazione di smaltimento di un vecchio televisore, per ricevere direttamente uno sconto.