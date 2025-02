A Pisticci 33 posti disponibili per il Servizio Civile Universale. L’annuncio

Il sindaco e l’assessorato alle Politiche giovanili informano che a Pisticci sono disponibili 33 posti per i giovani interessati a partecipare al Bando del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, con scadenza fissata per il 18 Febbraio 2025 alle ore 14:00.

Pisticci è comune capofila del programma “Basilicata Sociale e Digitale”, che comprende i seguenti progetti:

“Basilicata Sociale e Digitale per Innovare”,

“Basilicata Sociale e Digitale per Integrare”,

“Basilicata Digitale per Valorizzare”.

Il Comune di Pisticci invita:

“Il Servizio Civile Universale è un’opportunità di vivere un’esperienza di crescita personale e professionale.

I 33 posti disponibili sono suddivisi in diverse sedi indicate nella scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, che trovate sul sito dell’Ente”.

Sulla hompage, nella sezione “Avvisi, del sito ufficiale del Comune di Pisticci trovate tutte le informazioni progetto di Pisticci e su modalità e requisiti di partecipazione.

Ecco la locandina dei posti disponibili.