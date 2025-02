Matera: l’Asm celebra la Giornata del Malato. Le foto

In occasione della trentatreesima Giornata Mondiale del Malato, nella chiesa dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera il vescovo Don Pino Caiazzo ha presieduto, questa mattina, la celebrazione eucaristica con la preghiera per gli ammalati e per coloro che se ne prendono cura.

La messa alla quale ha preso parte il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, ha visto la presenza delle associazioni e dei gruppi che si prodigano per gli ammalati, oltre a medici, infermieri e oss dell’ospedale di Matera.

Il vescovo, durante la mattinata, ha visitato gli ammalati in diversi reparti dell’ospedale portando una parola di conforto e di speranza ed augurando a tutti una pronta guarigione.

Un augurio al quale si è unito anche il DG Friolo che ha anche lodato l’impegno di tutto il personale sanitario impegnato ogni giorno a prendersi cura dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’ASM.

Queste alcune foto.