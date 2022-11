Ater Matera, 50 alloggi in questa area: “bisogna accelerare i tempi per la stipula della convenzione con il Comune”. I dettagli

L’Amministratore Unico dell’ATER di Matera Lucrezia Guida plaude al via libera del Consiglio Comunale di Matera per l’assegnazione in diritto di superficie all’Ater di Matera di un’area in località “San Francesco” che consentirà la realizzazione di circa 50 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata:

“Un ringraziamento va anche ai due consiglieri dell’opposizione per la sensibilità dimostrata rispetto a questo importantissimo provvedimento che va nella direzione di sostenere i cittadini più deboli.

Adesso bisogna accelerare sui tempi per la stipula della convenzione con il Comune di Matera, che permetterebbe l’avvio operativo di tutto l’iter procedurale che va dalla progettazione alla realizzazione degli alloggi.

Ogni ulteriore ritardo burocratico determinerebbe di fatto una riduzione del numero degli immobili da assegnare a causa dell’incremento dei costi di costruzione.

La domanda di alloggi popolari, secondo gli ultimi dati, è in forte crescita nel materano, quindi è indispensabile un’azione sinergica dei vari Enti preposti per affrontare in maniera organica questa emergenza nell’interesse unico della collettività”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)