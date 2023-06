Maltempo a Matera, attenzione! Si consiglia di ridurre gli spostamenti e la massima prudenza. Ecco l’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile del Comune di Matera fa sapere:

“Attenzione, in considerazione dell’allerta gialla confermata anche per oggi 03/06/23, come da Bollettino della Protezione Civile Regionale, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo per il pomeriggio dalle ore 14:00 fino al tardo pomeriggio.

Si invita pertanto la cittadinanza a ridurre al minimo gli spostamenti nella città di Matera e nelle aree limitrofe.

Rimane attivo anche oggi il Centro Operativo Comunale della protezione civile comunale.

Al momento nessuna strada è interdetta al traffico ma si consiglia la massima prudenza".

