L’Orchestra Sinfonica di Matera pronta ad esibirsi a Montalbano Jonico, Bernalda, Policoro e Scanzano Jonico! Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Quattro nuove date ad agosto per lo spettacolo Battisti per sempre dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

Un concerto sulle note delle più famose canzoni di Lucio Battisti che nel mese di luglio a Pomarico, Miglionico, Montescaglioso, Pisticci e Nova Siri Scalo è stato seguito da un folto pubblico che ha gremito piazze e corti di castelli e abbazie.

Ad agosto, mercoledì 16 in piazza Giovanni Paolo II a Montalbano Jonico, giovedì 17 a Bernalda in piazza San Bernardino; mercoledì 23 in piazza Segni a Policoro e giovedì 24 a in piazza Aldo Moro a Scanzano Jonico l’Orchestra Sinfonica di Matera diretta dal Maestro Vito Andrea Morra, autore anche dell’adattamento per orchestra, tornerà ad eseguire il concerto tributo al cantautore di Giardini di marzo, Amarsi un po’, Un’avventura e Acqua azzurra, acqua chiara.

Sul palco, con l’Orchestra, il musicista Mario Rosini, voce e pianoforte, che interpreterà le canzoni di Battisti e l’attore Giuseppe Ranoia, che darà voce a pensieri, episodi e curiosità sulla vita del cantautore.

L’orario d’inizio di ciascun concerto è alle 21.

Dice la presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Gianna Racamato:

“In ogni cittadina dove la nostra Orchestra si è sin qui esibita abbiamo trovato la calorosa accoglienza di un pubblico attento e numeroso.

Siamo felici che gli spettatori abbiano raccolto il nostro invito ad ascoltare l’Orchestra dal vivo.

Sono certa che anche a Montalbano, Bernalda, Policoro e Scanzano, il pubblico ci seguirà con interesse, che verrà ad ascoltare il talento e la passione che musicisti, cantanti e attori della nostra terra hanno da offrire a tutti noi”.

Da Rosini a Rossini, la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Matera, con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello, si chiude con il concerto del 24 agosto a Scanzano Jonico.

Il concerto in calendario il 2 settembre a Matera, Fantasia sinfonica para un hombre de tango, è stato rinviato a data da definire.

Informazioni sul concerto Battisti per sempre:

· Mercoledì 16 agosto ore 21.00 – Piazza Giovanni Paolo II – Montalbano

BATTISTI PER SEMPRE

Solisti : Mario Rosini – voce e pianoforte – Giuseppe Ranoia – voce recitante

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Vito Andrea Morra

Repliche:

· Giovedì 17 agosto ore 21.00 – Piazza San Bernardino – Bernalda

· Mercoledì 23 agosto ore 21.00 – Piazza Segni – Policoro

· Giovedì 24 agosto ore 21.00 – Piazza Aldo Moro – Scanzano Jonico

Programma di sala:

Prendila così

Aver paura d’innamorarsi troppo

Io vorrei non vorrei ma se vuoi

Si viaggiare

Emozioni

Medley Giardini di marzo

Amarsi un po’

Perché no

Perché non sei una mela

Medley Un’avventura

Acqua azzurra, acqua chiara

Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera è partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica 2023, con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello, si svolge con il sostegno dei Comuni di: Accettura, Bernalda, Grassano, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri Scalo, Pisticci, Policoro, Pomarico, Scanzano Jonico, Tursi e Valsinni.

Ed è realizzata in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, il Festival Duni, il Fadiesis Accordion Festival, il Premio Internazionale Paganini, l’Arcidiocesi di Matera – Irsina – Tricarico, il Comitato organizzatore dei festeggiamenti per Maria Santissima della Bruna.a

