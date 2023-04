“L’ex strada statale 175 Valle del Bradano, quella che collega la statale 7, nei pressi di Matera, a Metaponto, potrebbe diventare presto di interesse nazionale”! I dettagli

“L’ex strada statale 175 Valle del Bradano, quella che collega la statale 7, nei pressi di Matera, a Metaponto, potrebbe diventare presto di interesse nazionale“.

Lo ha annunciato il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, rispondendo ad un’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Lavori pubblici, Aldo Mattia, il quale ha interrogato il Governo proprio perchè “la viabilità della Basilicata, a fronte di una crescita economica e produttiva, registra una forte difficoltà del sistema viario, sul quale transitano molti mezzi pesanti che trasportano per lo più i prodotti ortofrutticoli metapontini”.

Ferrante ha spiegato che “ad oggi, è in corso la procedura per un nuovo piano di rientro strade che includerà le istanze di nuovi trasferimenti di arterie presentate dalle diverse Regioni.

A tal fine, anche con la Basilicata sono state avviate interlocuzioni volte ad individuare le tratte da considerare ai fini del trasferimento, nell’ambito delle quali potrà essere inclusa anche la ex strada statale 175 Valle del Bradano“.

Per il sottosegretario l’inclusione dell’arteria lucana tra quelle di interesse nazionale avverrebbe “in considerazione, come evidenziato anche dal Ministero dell’interno, dell’importanza attualmente rivestita dalla stessa per lo sviluppo e la competitività del tessuto economico e sociale della Basilicata, nonché quale fattore di sviluppo della mobilità dei cittadini.

Infatti, tale arteria costituisce un nodo strategico viario, non solo per la provincia di Matera, ma per l’interazione di merci, persone, flussi turistici tra le regioni Basilicata, Puglia e Calabria”.

Per deputato di Fratelli d’Italia la risposta del sottosegretario conferma “la presa d’atto da parte del Governo dell’importanza del tratto stradale e della necessità che venga riportato al rango di strada statale”.

“Auspico che il Governo operi secondo un criterio di priorità ed includa effettivamente la strada tra quelle che verranno trasferite alla competenza dello Stato, in ragione della sua importanza“.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)