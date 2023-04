Policoro: presentata la programmazione turistica 2023 e l’anteprima degli eventi! Ecco tutte le novità

È stata presentata ieri presso la Biblioteca “M.Rinaldi”, la programmazione turistica 2023 e l’anteprima degli eventi al momento previsti per quest’anno e che verrà integrata nel corso del tempo.

Spiega l’amministrazione del Comune di Policoro:

“In questa anteprima, l’evento previsto per 25 Giugno con l’”Air Show con le Frecce Tricolore”, è la migliore apertura per l’inizio della stagione estiva.

A questa anteprima di eventi si aggiungeranno, oltre ad altre opportunità che si potrebbero presentare, le proposte frutto del BANDO EVENTI pubblicato ieri sul sito del Comune di Policoro.

Il Bando Eventi 2023 presenta molte novità rispetto al passato e verrà presentato alle associazioni e alla cittadinanza nei prossimi giorni.

Tra gli obiettivi più importanti per il 2023 c’è la costruzione della “Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026 – Metapontino e Magna Grecia”, un percorso importante per tutta la nostra comunità e per tutto il Metapontino.

La programmazione per il settore turistico invece, prevede l’attivazione dei vari servizi a supporto, come la navetta notturna per il lungomare, ed il servizio di salvamento che potrebbe portare alla progettazione di un sistema “collettivo”.

Il Lungomare è già interessato da diversi interventi di miglioramento, tra cui la sostituzione dei corpi della pubblica illuminazione, primo intervento strutturale del nuovo servizio di pubblica illuminazione, presentato anch’esso qualche giorno fa.

Sul lungomare sono stati anche già installati anche i nuovi cestini multi materiale per la raccolta differenziata.

È prevista l’uscita di due “avvisi” nelle prossime settimane che riguarderanno la promozione turistica, il primo sarà un “concorso d’idee” per la creazione della Campagna di promozione turistica della Città di Policoro; il secondo avviso sarà una “manifestazione d’interesse” per forme di sponsorizzazione per eventi e altre forme di partnership.

Sarà un anno molto impegnativo per tutti i protagonisti del settore turistico, ma siamo sicuri che la nostra Comunità ha tutte le capacità per ottenere risultati positivi per tutti”.

