L’Azienda Sanitaria Locale di Matera in campo per sensibilizzare su questa tematica! Ecco i dettagli

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale 2023, il prossimo 10 Ottobre, alle ore 17.30, nei locali del Centro Diurno Centro Integrato Polivalente dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera in via dei Peuceti, sarà presentata l’associazione “UNIDIVERSO” APS.

L’associazione prende forma su una collaborazione storica con i servizi di salute mentale del Dipartimento Salute Mentale della ASM.

Nell’occasione, alla presenza dei familiari, sarà ricordata la figura della dottoressa Catia Caponero, Psichiatra del Centro Salute Mentale di Matera venuta a mancare nel 2020.

Prenderanno parte alla conferenza:

Domenico Bennardi, Sindaco della Città di Matera,

Lucia D’Ambrosio, Direttore del Dipartimento Salute mentale dell’ASM,

Edoardo De Ruggieri Direttore dell’Unità Operativa Centro Diurno e SPDC dell’ASM),

Mariangela Carella Presidente di UNIDIVERSO,

Angelo Colucci Presidente Commissione dell’Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica presso l’Ordine TSRMPSTRP Potenza-Matera),

Gianleo Iosca, Direttore del CSV Basilicata e Chiara Prascina Presidente Collettivo Donne Matera.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)