Matera, antenna telefonica in questa zona densamente popolata: il Comune ha chiesto controlli. I dettagli

“L’Amministrazione comunale di Matera, intesa come organo politico, non ha alcuna competenza nei processi decisionali e autorizzativi per l’installazione di nuovi impianti e antenne per la telefonia mobile in città”.

A chiarirlo è il sindaco, Domenico Bennardi, alla luce delle preoccupazioni espresse da alcuni cittadini residenti, per i lavori in corso nella rotatoria di via Gravina, dove un operatore telefonico sta installando un’antenna.

Spiega il Sindaco:

“Tuttavia mi sono interessato al caso prima che iniziassero i lavori, chiedendo all’Agenzia regionale per la prevenzione dell’ambiente (Arpa), un controllo finalizzato a formalizzare un ‘Parere preventivo ambientale’ sull’impatto elettromagnetico dell’impianto, poiché è in una zona urbana densamente popolata.

La richiesta formale a firma del dirigente comunale (con ulteriore sollecito del 20 settembre scorso), è rimasta però senza riscontro perché l’Arpab il 5 ottobre 2023 ci ha fatto sapere che ‘per sopraggiunta mole di lavoro e grave carenza di personale’ non è riuscita ad effettuare i controlli richiesti nei tempi prescritti, facendo formare il silenzio-assenso nonostante una mia telefonata al direttore.

Quindi, trascorsi invano i 90 giorni di legge per esprimere il parere, la società interessata ci ha intimato, mediante i suoi legali, di procedere nell’iter autorizzativo.

L’Amministrazione chiederà ulteriori accertamenti anche dopo l’installazione, per garantire che siano rispettati i limiti prescritti delle emissioni elettromagnetiche.

Nel procedimento preliminare sono stati interessati solo gli uffici del verde e dell’urbanistica, che hanno approvato i permessi necessari.

Per la parte ambientale, il settore ha prescritto la ripiantumazione della palma rimossa in un’altra area di pertinenza, obbligando la ditta anche alla piantumazione perimetrale di 34 piante di corbezzolo con un’altezza di 1,5 metri, come compensazione estetica e ambientale all’impatto visivo del traliccio.

Il settore urbanistica, invece, non ha potuto porre veti perché obbligato a rispettare le disposizioni della legge nazionale in materia.

La parte amministrativa non è stata formalmente interessata del caso, perché non ha competenze se non quella di chiedere un controllo preventivo come ho fatto; né eventualmente ha potere di veto, trattandosi per legge di ‘opere di urbanizzazione primaria'”.

Oggi la distanza minima stabilita per legge tra ripetitori di telefonia mobile e abitazioni è di 70 metri, ma la distanza di sicurezza, come indica la norma nazionale va calcolata da chi progetta l’opera, tenendo conto degli “obiettivi di qualità” descritti dalla Legge Quadro.

Con il decreto legislativo 198/2002, meglio noto come “Decreto Gasparri”, sono state concesse maggiori libertà nell’installazione di ripetitori di telefonia mobile sul territorio nazionale.

Il risultato è stata la proliferazione di antenne, soprattutto nei centri abitati.

Il decreto, infatti, considerava i ripetitori come opere di urbanizzazione primaria, esattamente alla stregua di strade, fogne, illuminazione pubblica, rete idrica e del gas ecc.

Sempre secondo il decreto Gasparri, le antenne sono compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica, fermo restando che i Comuni possono individuare aree più idonee di altre ad ospitarli.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)