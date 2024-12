“L’ALSIA pur avendo cuore e anima nella provincia di Matera ha bisogno di un cambio di passo”. La situazione

“Con l’istituzione del tavolo permanente agricoltura la Provincia di Matera ha acceso un faro per affrontare le problematiche che attraversano il settore primario e proporre soluzioni o semplicemente sensibilizzare.

Con questo spirito credo sia il tempo di affrontare una delle problematiche ataviche che interessa l’ente strumentale per lo sviluppo agricolo, l’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo Innovazione in Agricoltura)”.

Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, è intervenuto sulla vicenda dell’Agenzia regionale, ricordando che essa è:

“l’rede del patrimonio immobiliare della riforma fondiaria ed ha nelle sue finalità lo sviluppo agricolo, la ricerca sperimentale, la dismissione del patrimonio immobiliare e l’assistenza tecnica in campo, oltre alla gestione di diverse aziende sperimentali.

Purtroppo, però, da diversi anni vive una crisi per i tagli delle risorse imposti dalla Regione Basilicata e per il blocco del turnover, con la conseguenza che si è passati negli ultimi 5 anni da 135 alle attuali 74 unità lavorative con grave pregiudizio per i servizi garantiti.

Inoltre, il management negli ultimi 5 anni ha di fatto bloccato il sistema di premialità e carriera del personale con danni enormi al personale, che si è visto costretto ad adire il giudice del lavoro trovando indifferente la Regione che nulla ha fatto per risolvere le problematiche a più riprese segnalate.

L’ALSIA pur avendo cuore e anima nella provincia di Matera, basti pensare che il patrimonio della riforma interessa per il 90% il territorio materano e la sua sede legale è a Matera, ha, però, un management che al momento non tiene conto di questa specificità territoriale: sarebbe auspicabile che la Regione, chiamata a nominare la nuova governance, consideri questi aspetti caratterizzanti l’agenzia e valuti possibili soluzioni del territorio materano non per campanilismo ma perché ritengo sia una priorità nell’ottica di un reale rilancio dell’agenzia.

A questo si aggiunga anche la necessità di maggiori risorse, lo sblocco del turnover e la soluzione della vertenza che concerne il personale.

Diversamente il dato sarà tratto e l’Alsia andrà ad esaurimento, garantendo solo l’ennesimo posto al sole: il territorio, specie quello del materano, non ha certo bisogno di questo.

E’ necessario, invece, fare sistema e, per questo, credo sia opportuno adeguare la mission dell’Alsia alle nuove necessità del settore primario.

Il tutto, però, in tempi ristretti”.

Mancini ha concluso dicendosi “pronto ad incontrare subito, insieme al tavolo permanente agricoltura che si sta istituendo in Provincia, l’assessore regionale competente”.