Matera: per gli Studenti della Nicola Festa un’esperienza formativa straordinaria. L’iniziativa

Martedì 10 dicembre 2024, gli studenti della classe 3D della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” di Matera hanno partecipato a un’esperienza formativa straordinaria presso la Casa delle Tecnologie di Matera.

L’iniziativa fa parte del progetto “e.DO Learning Center” realizzato in collaborazione tra Comune di Matera e Casa delle Tecnologie e ha permesso ai giovani di esplorare il mondo della robotica in un contesto innovativo e stimolante.

Il laboratorio è stato un momento significativo di apprendimento in cui la didattica tradizionale delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) si è intrecciata con esperienze pratiche e creative.

Gli studenti, accompagnati dai docenti Saverio Tarasco, Giovanna Destefano, Silvia Di Lecce e Tiziana Colucci, hanno avuto l’opportunità di sviluppare competenze trasversali e rafforzare il legame tra teoria e applicazione pratica.

I formatori Vincenzo Berardi e Mariangela Lops, sono ricercatori del Politecnico di Bari.

Divisi per ruolo, i ragazzi hanno immaginato e testato la catena produttiva di una azienda mediante diverse tecnologie di approccio, per stabilire quale fosse la più efficace.

In particolare, attraverso la robotica e il coding, hanno sperimentato dei modelli di produzione e gestione.

Questa iniziativa ha evidenziato l’importanza dell’approccio STEAM (STEM con l’aggiunta delle Arti), che consente di integrare conoscenze scientifiche e tecnologiche con la creatività, favorendo così una formazione completa e orientata al futuro.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia volta a promuovere la collaborazione tra scuola e territorio, sfruttando le risorse locali come la Casa delle Tecnologie, simbolo dell’innovazione a Matera.

Il coinvolgimento diretto degli studenti in attività laboratoriali pratiche non solo arricchisce il loro percorso educativo, ma sottolinea il valore di iniziative che mettono in relazione l’istruzione con lo sviluppo territoriale.

Matera, città dalla forte identità culturale e tecnologica, si conferma ancora una volta protagonista nell’offrire ai giovani strumenti per crescere come cittadini consapevoli e competenti.