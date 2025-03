“La Sanità nelle aree interne. Quale futuro?”: incontro pubblico a Stigliano. Gli investimenti previsti

Riceviamo e pubblichiamo una nota della segretaria della Cisl Fp Antonia Colangelo sull’incontro che si è tenuto a Stigliano sul tema della sanità nelle aree interne:

“Nella mattinata di oggi c/o la sala Zanardelli del Comune di Stigliano, si è svolto un incontro pubblico con tema “La Sanità nelle aree interne. Quale futuro?” durante il quale, oltre alle diverse tematiche connesse alla sanità territoriale prevista in queste aree, si è affrontata la problematica relativa alla chiusura, nelle ore notturne dallo scorso 1 marzo, del PPI – Punto di Primo Intervento sanitario, al fine di cercare una soluzione, che consenta ai cittadini di Stigliano e aree limitrofe di poterne fruire.

All’incontro, aperto alla popolazione, hanno preso parte tra i diversi rappresentanti delle istituzioni: l’Assessore alla sanità Latronico, i Direttori Generali di ASP E ASM, il direttore sanitario ASP ed il Responsabile ff del Dipartimento Emergenza Urgenza/118 di Basilicata.

Durante l’incontro, sono stati ricordati da più parti, gli investimenti previsti, per la messa in sicurezza del POD di Stigliano, sede anche di Ospedale di Comunità; i rappresentanti delle istituzioni hanno palesato le non poche difficoltà, ormai note a tutti, soprattutto circa il reperimento del personale da poter destinare ai Servizi territoriali, ma nel contempo hanno dato rassicurazioni a garanzia della continuità a fornire un’adeguata assistenza sanitaria ai cittadini di questa area.

Dal 15 marzo e fino al 31 del mese, come detto dal direttore generale dell’ASP, dott. A. Maraldo, è prevista la riapertura nelle ore notturne ovvero dalle 20 alle 8 del Punto di Primo Intervento, avendo reperito la disponibilità a ricoprirne i turni, di un medico in quiescenza, di medici a prestazione e anche di due unità mediche dipendenti dell’ASM di Matera; si stanno cercando ulteriori risorse umane per garantire la prosecuzione di detto servizio anche per i mesi a seguire.

Inoltre, nell’ occasione, da parte del direttore generale dell’ASM di Matera, Avv. M.N.C. Friolo, è giunta la positiva notizia relativa dell’apertura agli utenti esterni – come da anni richiesto dalla CISL FP – del servizio di radiologia ubicato presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Stigliano, che a far data dal 11.03.25 e per i prossimi tre mesi, almeno per iniziare, sarà fruibile per le intere giornate del martedì e mercoledì; questo in attesa anche dell’attivazione della telerefertazione, con l’arrivo del direttore della UOC di Radiologia del P:O. di Policoro, prevista nel corso di questo mese, che permetterebbe di ampliare la possibilità di fruizione di detto servizio da parte dei cittadini.

Pur accogliendo positivamente tali notizie e apprezzando gli sforzi delle istituzioni, che con questi atti denotano la volontà di non voler abbandonare al loro destino i cittadini dei territori delle aree interne, la CISL-FP, auspica che a di là di detti provvedimenti temporanei, magari frutto del rumore mediatico dei giorni scorsi arrivato da più fronti, si giunga ad una concreta stabilità della ripresa delle attività di detti Servizi, si lavori al potenziamento dei Servizi in essere e inoltre si vada verso la sperata riapertura di quei Servizi ancora oggi indisponibili; ciò denoterebbe considerazione e restituirebbe dignità ai cittadini.

La CISL-FP, per la sua sensibilità alle tematiche dei cittadini, continuerà a vigilare affinché le parole diventino fatti”.